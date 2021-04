Es ging immer nur um eines: Seine Drogensucht war der Grund, warum ein 29-Jähriger aus dem Donnersbergkreis im Oktober und November vergangenen Jahres viermal auf einen nächtlichen „Raubzug“ durch Kirchheimbolanden ging. Die Beute war minimal, die Schadensbilanz bei den Einbrüchen dagegen erheblich.

Der Mann, der seiner Verhandlung die ganze Zeit über aufmerksam und ruhig folgte, legte vor dem Amtsgericht Rockenhausen ein Geständnis ab und verließ den Gerichtssaal später als freier Mann – allerdings mit einer ganzen Reihe an Auflagen. Die sollen ihn, so die Hoffnung von Oberstaatsanwalt Stefan Orthen, dazu bringen, seiner Drogensucht zu entkommen und „künftig stattdessen etwas zu tun, was für ihn selbst und für die Gesellschaft sinnvoll ist“.

RHEINPFALZ-Leser dürften sich erinnern: Zwischen Anfang Oktober und Mitte November vergangenen Jahres wurden Einbrüche in das Friedhofsgebäude und in eine Autowaschfirma in der Marnheimer Straße sowie ein versuchter Einbruch ins Tierheim im Polizeibericht vermeldet. Eine Keksdose mit der Kaffeekasse in Höhe von rund 30 Euro, einige Autowaschmünzen, Kaffee und eine Urnentasche – die Beute des ledigen Kirchheimbolanders, der weder einen Schulabschluss noch eine Ausbildung in der Tasche hat, steht in keiner Relation zu den Schäden, die er mit den Aufbruchspuren an Fenstern und Türen hinterließ. Seit seiner Festnahme im April dieses Jahres saß der Mann, der ansonsten mit seiner Freundin im Haus von deren Mutter lebt, in der Justizvollzugsanstalt Frankenthal.

Schon lange arbeitslos und Schulden in unbekannter Höhe

Außer an Schlaflosigkeit, so der Angeklagte auf Nachfrage von Richterin Ines Sontowski, habe er durch die zwangsweise Abstinenz in dieser Zeit an keinen Entzugserscheinungen gelitten. Seit seinem 16. Lebensjahr konsumiere er regelmäßig Cannabis, selten auch Amphetamine, und auf die Frage, wie lange er schon arbeitslos sei, antwortet er: „Das weiß ich gar nicht. Schon lange!“ Auch die Höhe seiner Schulden konnte er nicht genau beziffern, „das müssen Sie meine Betreuerin fragen“.

Trotz dieses problematischen Lebenslaufs nahm Oberstaatsanwalt Orthen den Vorschlag von Verteidiger Ulrich Stange auf und plädierte dafür, dem Angeklagten nach seiner fünfmonatigen Haft jetzt die weitere Strafe auf Bewährung auszusetzen. Das allerdings verbunden mit der Auflage, baldmöglichst und spätestens in vier Monaten eine stationäre Therapie anzutreten. Die drei bisherigen Einträge ins Bundeszentralregister – dabei stand immer Diebstahl zur Finanzierung des Drogenkonsums im Mittelpunkt – seien alle vor dem gleichen Hintergrund zu sehen: Der Konsum führe zu Geldmangel, der Geldmangel zum Diebstahl. „Wer Drogen nimmt, ist untauglich für das Leben in unserer Gesellschaft, er kann nicht arbeiten, er kann keine Familie haben“, sprach Orthen den Angeklagten direkt an. Doch nun sei dieser Teufelskreis durch die fünfmonatige Abstinenz unterbrochen, der Haftstrafe also als positiver Bruch des bisherigen Lebens zu bewerten. Er sehe hier eine Chance für den Angeklagten, sein Leben nachhaltig in andere Spuren zu lenken. „Auch mit 29 Jahren ist es noch nicht zu spät, etwas zu ändern“, so der Oberstaatsanwalt.

Mit Arbeitsstunden bis zum Therapiebeginn

Er hielt eine Strafe von einem Jahr und sechs Monaten für angemessen, verbunden mit der Auflage einer stationären Therapie, die nicht ohne ärztliche Anweisung abgebrochen werden darf. Bis dahin müsse durch regelmäßige Screenings überwacht werden, dass der Angeklagte auch weiterhin keine Drogen nehme. Zudem soll er in der Zwischenzeit bis zum Therapiebeginn 250 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten. Das alles mit dem Ziel, die Drogenabstinenz zu kontrollieren und zu stabilisieren.

Die Richterin folgte der Staatsanwaltschaft mit ihrem Urteilsspruch. Auch der Verteidiger war im Großen und Ganzen mit dem Staatsanwalt einverstanden, er hätte lediglich ein etwas geringeres Strafmaß als ausreichend erachtet. Die Richterin erklärte dem Angeklagten nachdrücklich, dass der Urteilsspruch nicht als Freispruch zu bewerten sei und die Bewährungsauflagen dringend einzuhalten seien. „Wenn das mit der Therapie nicht klappt, dann geht es zurück ins Gefängnis.“