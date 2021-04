Es ist in diesem Fall tatsächlich keine Glückszahl: Auf die 13. Ausgabe von „Feuer im Gemäuer“ müssen die Besucher und Veranstalter der Werbegemeinschaft Winnweiler (WGW) weiter warten. Wie 2020 wird die für 14. Mai geplante Großveranstaltung, die stets mehrere tausend Gäste in die verkehrsberuhigte Zone lockt, „wegen der Corona-Pandemie leider auch in diesem Jahr ausfallen“, teilt WGW-Vorsitzender Gunter Franck mit.

Griechenland hätte Motto vorgegeben

Das beliebte Freiluft-Event ist 2008 ins Leben gerufen worden. Es steht unter einem jährlich wechselnden Motto, das von einem Land, Kontinent oder einer Region vorgegeben und mit einem hochkarätigen Programm ausgestaltet wird. Aktuell hätte laut Franck Griechenland das Thema des Abends vorgegeben. Nicht nur die Mitglieder der Werbegemeinschaft hoffen, dass es 2022 nun endlich mit der ominösen 13 klappen wird.