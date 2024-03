Andreas Thoni wird bei der Kommunalwahl am 9. Juni als Bürgermeisterkandidat der SPD Oberwiesen kandidieren. Thoni war bereits von 2014 bis 2019 Ortsbürgermeister der Gemeinde, musste aber aus privaten und beruflichen Gründen auf eine weitere Amtszeit verzichten. Nun tritt er gegen die jetzige Amtsinhaberin Heike Renz von der FWG an. Thoni ist seit 1999 im Gemeinderat tätig und war in der vergangenen Legislatur als erster Beigeordneter im Amt. Seit 1994 ist er ununterbrochen Mitglied im Verbandsgemeinderat.