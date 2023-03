Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie hat eine lange Reise hinter sich, und ihre Heimkehr war schon früher erwartet worden. Nun aber kann die Willkommensfeier für eine alte Jakobsweilerer Kirchenglocke nach jahrzehntelangem Exil in Kirchheimolanden am 1. Advent stattfinden.

Über die Reise dieser Glocke haben wir im Dezember 2020 schon einmal berichtet. Da war sie noch unterwegs und gerade in einem Zwischenlager in Dannenfels untergekommen. An ihrem Heimatort Jakobsweiler