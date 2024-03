Wow! Liebe Kinder, vielen herzlichen Dank, dass ihr wieder so fleißig und kreativ bei unserem Ostermalwettbewerb mitgemacht habt. Mehr als 100 Bilder sind bei uns eingegangen – und eines schöner als das andere.

Wir in der Redaktion hatten mal wieder die Qual der Wahl: Aus den vielen wunderbaren Einsendungen mussten wir zehn Gewinner aussuchen. Die Gewinnerbilder sind auf unserer Samstagsseite in der Zeitung zu finden. Herzlichen Glückwunsch den kleinen Künstlern.

Eure Nils-Nager-Plüschtiere liegen in unserer Redaktion in Kirchheimbolanden, Schlossstraße 8, bereit. Bitte ruft vorher kurz unter der Telefonnummer 06352 703530 an, damit auch jemand da ist. Ab Dienstag, 2. April, könnt ihr gerne vorbeikommen und euren Preis abholen.

Alle, die dieses Jahr leider leer ausgegangen sind: Ärgert euch nicht! Im nächsten Jahr habt ihr bestimmt wieder die Chance, an unserem Wettbewerb teilzunehmen. Wir freuen uns schon darauf und wünschen euch für dieses frohe, sonnige Ostern und einen ganz fleißigen Osterhasen.

Alle Bilder findet ihr jetzt auch online in unseren Oster-Bildergalerien:

1: Viele Küken und ein Pokémon

2: Mit Gummibärchen und Pikachu

3: Mit Federn und Pompoms

4: Von süßen Hasen bis angsteinflößenden Dinos

5: Fliegende Schweine und ein Pokal für den FCK

Viel Spaß beim Anschauen der Bilder.