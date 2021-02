Im Laufe des Montagvormittags, 8. Februar, wird mit der Sperrung der B 47 und der B 271 südlich der Bahnüberführung bei Monsheim begonnen. Grund ist, dass die Ampelkreuzung dort in einen Kreisverkehr umgebaut wird. Das betrifft vor allem Pendler, die vom Zellertal aus in Richtung Worms oder auf die A 61 in Richtung Ludwigshafen wollen. Der LBM geht derzeit von einer reinen Bauzeit ohne Schlechtwetterausfälle von rund fünf Monaten aus.

Der Umbau kann aus bautechnischen und aus Gründen der Arbeitssicherheit nur unter Vollsperrung erfolgen. Neben den beiden Bundesstraßen wird auch der Wirtschaftsweg an den neuen Kreisel angebunden, womit ein Anschluss zum Gewerbegebiet hergestellt wird.

Großräumige Umleitungen

Der überregionale Verkehr wird großräumig ab der Autobahnanschlussstelle Worms-Zentrum über die A 61, die BAB-Anschlussstelle Gundersheim, die L 386 Richtung Kirchheimbolanden, die L 401 Richtung B 47 Marnheim/Albisheim/Harxheim/Wachenheim und Monsheim sowie umgekehrt umgeleitet.

Der Bauauftrag für das Gemeinschaftsprojekt der Ortsgemeinde Monsheim und dem LBM Worms wurde im Dezember 2020 mit einem Kostenvolumen von rund 900.000 Euro nach einer öffentlichen Ausschreibung der Bauleistungen erteilt.