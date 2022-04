20 Mittelschutzplanken niedergedrückt und dabei erheblich beschädigt hat ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer, der am Mittwoch gegen 10 Uhr auf der A63 in Höhe Wartenberg-Rohrbach mit seinem Sattelzug nach links von der Fahrbahn abgekommen ist. Anschließend hat der Verursacher seine Fahrt in Richtung Kaiserslautern fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 5000 Euro zu kümmern. Ein Verkehrsteilnehmer hatte den Unfall beobachtet und die Autobahnpolizei informiert. Beim Eintreffen der Streife hatte sich der Brummi-Fahrer jedoch schon aus dem Staub gemacht. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0631 35340 zu melden.