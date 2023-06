Die Verbandsgemeinde Eisenberg erhält für den Ausbau des Barbarossa-Radweges zwischen der Stadt Eisenberg und der Gemeinde Ramsen Zuwendungen des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr in Höhe von rund 590.000 Euro, wie am Dienstag das Wirtschafts- und Verkehrsministerium in Mainz mitgeteilt hat.

Mit dem Ausbau von acht Teilstrecken des Barbarossa-Radwegs zwischen Eisenberg und Ramsen entstehe eine durchgehende sichere Verbindung zwischen den Gemeinden. Insgesamt werden im Stadtgebiet Eisenbergs und auf Gemarkung der Gemeinde Ramsen rund vier Kilometer der Wegeroute auf acht Abschnitten ausgebaut. Davon profitierten die Stadt Eisenberg und die Gemeinde Ramsen, aber auch die umliegenden Gemeinden.

Der Bund stellt im Zuge des Sonderprogramms „Stadt und Land“ für Investitionen in den Ländern und Kommunen seit 2020 Finanzhilfen zur Verfügung. Ziel sei der Aufbau eines sicheren, in lückenlosen Netzen geplanten Radverkehrssystems.