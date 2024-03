Um einen Patienten im Bornweg in Wachenheim transportieren zu können, hat der Rettungsdienst am Samstag kurz vor 17 Uhr die Feuerwehr um Unterstützung gebeten. „Der Treppenaufgang war zu schmal, um den Mann auf diesem Weg aus dem Gebäude zu tragen“, nannte Wehrführer Thomas Münch den Grund. Da die Drehleiter der Wachenheimer zurzeit nicht im Einsatz ist, halfen die Bad Dürkheimer Kameraden mit ihrem Hubrettungsfahrzeug aus. Weil der Patient hoch infektiös war, legten die Retter vorsorglich ihre persönliche Schutzausrüstung an. Wer unmittelbaren Kontakt mit dem Mann hatte, musste diese Spezialkleidung anschließend austauschen. Dabei wiederum wurden die Einsatzkräfte von der Feuerwehr Friedelsheim-Gönnheim unterstützt.