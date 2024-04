Für die Gönnheimer Kerwe im August werden Helferteams benötigt. „Wir suchen neue Zäpfler“, teilte Bürgermeister Wolfram Meinhardt (FWG) bei einer Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch mit. Nach dem angekündigten Ausstieg der Fasnachter beim Ausschank – wegen personeller Probleme – werden nun neue Kräfte für den Kerweplatz gesucht.

Interessierte sind zur Organisationssitzung am Dienstag, 7. Mai, 19 Uhr, in den Ratssaal des Gemeindezentrums eingeladen. Der Förderverein der Feuerwehr Friedelsheim-Gönnheim wird, wie bisher, vom Wiegehäusel die Gäste am Marktler Platz mit Getränken versorgen. Interessierte können sich bei Meinhardt melden, Telefon 0174 1672198, per E-Mail an buergermeister@goennhem.de, sowie an Heike Ditrich, Telefon 06322 65371, per E-Mail an heike.ditrich@gmx.de, und Rosmarie Holderried, Telefon 06322 988884, per E-Mail an rosmarie.holderried@t-online.de.