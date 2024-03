Ab Montag, 6. Mai, werden auf einem großen Teil des Wurstmarktplatzes Parkgebühren fällig. Diesen Termin hat die Stadtverwaltung bei der Sitzung des Stadtrats am Dienstag genannt. Ursprünglich sollten bereits ab April Gebühren erhoben werden, doch seien noch einige „Restarbeiten“ zu erledigen. Unter anderem müssten Bodenmarkierungen aufgebracht werden und entsprechende Schilder aufgestellt werden.

Die Maßnahmen sollen für eine klare Trennung der rund 1100 gebührenpflichtigen Parkplätze im östlichen Bereich des Platzes von den 230 Plätzen vor dem Fass sorgen, auf denen weiter kostenlos, aber mit Höchstdauer geparkt werden kann.

Ab dem 6. Mai werden auf dem kostenpflichtigen Teil des Platzes drei Euro am Tag fällig, das Monatsticket kostet 15 Euro. Bezahlt werden kann entweder über die Parkster-App oder an Parkautomaten. Die Stadt hat etwa 80.000 Euro in die Infrastruktur investiert. Im Haushalt 2024 sind durch die Gebühren Einnahmen von 400.000 Euro veranschlagt.