Die CDU-Stadtratsfraktion setzt sich für ein Cannabis-Verbot auf dem Wurstmarkt ein. In einem Schreiben an die Stadtverwaltung und Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt hat Fraktionsvorsitzender Markus Wolf beantragt, das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung am 14. Mai aufzunehmen. Demnach beauftrage die CDU-Fraktion die Verwaltung, „alle notwendigen Schritte in die Wege zu leiten und die notwendigen Satzungsvorlagen dem Stadtrat zur Entscheidung vorzulegen, um den Konsum von Cannabis auf dem Festgelände des Dürkheimer Wurstmarktes zu verbieten“. Gleiches solle die Stadtverwaltung nach Willen der CDU auch für alle größeren Feste der Stadt – insbesondere Stadtfest, Dürkheimer Advent und Stadtteil-Kerwen – tun. Zudem fordert die Fraktion eine Prüfung, „wie ein Cannabis-Verbot für die Kurzone ausgestaltet werden könnte und welche Schritte hierzu notwendig wären“. Zur Begründung erklärt Wolf im Namen seiner Fraktion, der Konsum von Cannabis habe auf einem Volksfest nichts zu suchen – gleiches gelte für alle größeren Veranstaltungen in der Stadt und im Kurpark. „Wir sollten deshalb als Stadt Bad Dürkheim unserer Verantwortung gerade gegenüber den Kindern gerecht werden und den Konsum von Cannabis auf dem Wurstmarkt verbieten.“ Die CDU fordere eine klare Haltung des Stadtrates und stelle diesen Grundsatzbeschluss zur Abstimmung. Die genaue Ausgestaltung sei Sache der Verwaltung.