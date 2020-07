Am Donnerstagmittag hat es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Dürkheimer Hinterbergstraße gebrannt – niemand wurde verletzt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Bei dem Brand entstand ein Schaden, den die Polizei mit 40.000 Euro beziffert. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen zur Klärung der Ursache. Für die Feuerwehr dauert der Einsatz, der gegen 12.15 Uhr begann, etwa anderthalb Stunden, informierte die Wehr auf Nachfrage. 20 Feuerwehrleute waren im Einsatz.