Ein verändertes Weindorf, ein neuer Weingarten, eine verkürzte Fressgasse – wenn der Wurstmarkt im September erstmals seit 2019 wieder gefeiert wird, wird sich einiges verändert haben. Beigeordneter Karl Brust spricht gar von der kompliziertesten Planung, an die er sich erinnern kann.

Warum muss sich beim Wurstmarkt überhaupt etwas ändern?

Das hat mehrere Gründe. Hauptgrund ist – wie so oft – Corona. Wegen der Schutzmaßnahmen sind Volksfeste zwei Jahre lang fast komplett ausgefallen. Etliche Beschicker, die 2019 noch dabei waren, sind heute schlicht nicht mehr im Geschäft. „So einen komplizierten Wurstmarkt habe ich noch nicht erlebt“, sagt Beigeordneter Karl Brust (SPD) im Wurstmarkt-Ausschuss mit Blick auf viele Absagen. Dazu komme eine wortwörtlich zu verstehende „Baustelle“. Wegen des Thermebaus müssen einige Buden verstellt werden. Veränderte Sicherheitsanforderungen sind ein weiterer Faktor. Andere Neuerungen sind ganz bewusst und freiwillig passiert. In der Zwangspause hat die Stadt zum Beispiel das Weindorf, das 2022 30. Jubiläum feiert, neu planen können.

Was verändert sich?

Aufmerksamen Wurstmarktbesuchern wird wohl als erstes das Weindorf auffallen. Dieses soll großzügiger gestaltet werden (wir berichteten). „So ein schönes Weindorf haben wir noch nie gehabt“, kündigt Brust selbstbewusst an. Durch den gewonnen Platz kann das Weindorf seinen 13. Winzer begrüßen: den Weinbau der Lebenshilfe.

Neu ist auch die Situation rund um die Festzelte. Neben dem bekannten Hamel-Zelt steht ein kleineres als bisher gewohnt. Dazu kommt ein Außenbereich: der Weingarten. Zelte und Außenfläche bilden eine Einheit und haben eigene Toiletten.

Wie beeinflusst die Therme-Baustelle den Wurstmarkt?

Die Baustellen-Lagerfläche vor dem Salinarium wird laut Stadt bis Mitte Juli geräumt. Das gibt Zeit, die Fläche instandzusetzen. Durch einen schützenden Zaun vor dem Baustellenbereich wird die Fressgasse auf der Salinarium-Seite verkürzt sein und beim „Prager Schinken“ enden.

Ändert sich etwas bei den Schubkarchständen?

Wurstmarkt-Fans dürfte es freuen: Trotz Veränderungen in der unmittelbaren Umgebung bleiben die Schubkarchstände, wie sie waren. Die Zäppler müssen sich jedoch umstellen. Sie dürfen das Leergut nicht mehr in den Mittelgang stellen. Die Weinkisten waren beliebte Sitzflächen für Feiernde zu später Stunde. Allerdings blockierten sie auch wichtige Wege. Aus Sicherheitsgründen sei Leergut an dieser Stelle nun nicht mehr erlaubt, sagt Marcus Brill von der Stadt.

Was gibt es zu essen?

Einige der Gastronomen von früher haben inzwischen ihren Betrieb geschlossen. An der prominenten Stelle des „Ester“-Stands wird künftig das Team des Dürkheimer „Cockpit“ Hungrige bewirten. Ein Beispiel für einen Beschicker, der kein Personal mehr findet, ist der Betrieb „Circus Circus“. An dessen Stelle tritt ein anderer Reisegastronom, dessen Wagen im Stil einer Almhütte gestaltet sind. Persönliche Gründe sind es bei anderen: Crêpes-Anbieter Michael Babitsch kann wegen der Gesundheit nicht dabei sein. Das Wegbleiben eines „Wurstmarkt-Urgesteins“ tue weh, sagt Brill.

Welcher Fahrspaß ist zu erwarten?

Freunde des Schleuderns und Schaukelns können sich auf Altbekanntes freuen. Nach jetzigem Stand kommen Bayernwippe, Wellenflug, Hot Shot, Polyp – und natürlich der Jupiter. Neben dem Kult-Riesenrad wartet erstmals die Achterbahn Poseidon auf Fahrgäste.

Was ist mit der Sicherheit?

Neu 2022: Nur noch an der Polizeiwache gibt es eine Zufahrt. An allen anderen Eingängen werden die Sicherheitstonnen dichter aufgestellt. Zugangs- und Taschenkontrollen bleiben wie gewohnt. Trotz Mehrkosten für Sicherheit werde das Platzgeld nicht erhöht, betont Brust. Eintritt wie auf anderen Festen ist nicht geplant.

Was ist mit dem Programm?

Literarischer Frühschoppen, Jazz im Weindorf, Schlagernachmittag, Kür der Weinprinzessin – all das soll laut Stadt so laufen wie gewohnt.