Nachhaltigkeit trifft Tradition: Unter diesem Motto stellt sich der Kreis Bad Dürkheim von Montag, 12., bis Mittwoch, 14. Juni, im Pavillon der Metropolregion Rhein-Neckar auf der Bundesgartenschau in Mannheim vor.

Die Schwerpunkte an den drei Thementagen sind „Umwelt und Gewässer“, „Bildung und Kultur“ sowie „Klima und Mobilität“. Sie werden anhand von Plakaten, Vorträgen, Präsentationen, Mitmachaktionen und in Gesprächen näher beleuchtet. „Die globalen Herausforderungen erfordern eine zielgerichtete nachhaltige Entwicklung der Landkreise und Kommunen, um auch künftigen Generationen einen lebenswerten Standard zu bieten“, erklärt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU).

Mehrere Kreisgemeinden haben sich als Global Nachhaltige Kommunen beziehungsweise SDG-Modellregionen qualifiziert. SDG steht für die Sustainable Development Goals (deutsch: Ziele nachhaltiger Entwicklung) der Vereinten Nationen. Darüber hinaus ist auch der Landkreis selbst aktiv. Aktuell strebt er neben der Aufstellung eines Klimaschutzkonzepts „Nachhaltige Mobilität“ die Zertifizierung zum Fairtrade-Landkreis an.

Am Montag geht es um Gewässer

Neben Fachvorträgen und Musikbeiträgen auf der Veranstaltungsbühne sind Videodokumentationen und Theaterworkshops geplant. An allen Tagen besteht die Möglichkeit zu Gesprächen rund um die verschiedenen Präsentationsflächen.

Am Montag, 12. Juni, stehen Umwelt und Gewässer im Fokus. Kennenlernen können die Besucher unter anderem das Projekt „Neue Hirtenwege im Pfälzerwald“ von Chance.Natur, Imker Thomas Hartmann, den Verein Fair and Green, die Musikschule Haßloch sowie die Hofgüter Ruppertsberg und Battenberg.

Zum Thema „Bildung und Kultur“ am Dienstag, 13. Juni, stellt sich die Initiative Baukultur Deutsche Weinstraße ebenso vor wie das Landesprojekt Kultur.Landschaft.Digital im Landkreis Bad Dürkheim, die Fairtrade-Schule Von-Carlowitz-Realschule plus in Weisenheim am Berg und der Wachenheimer Co-Working-Space 1000 Satellites.

Big Band des WHG spielt

Der Mittwoch, 14. Juni, ist „Klima und Mobilität“ gewidmet. Klimaschutzmanager informieren über die Arbeit an den Klimaschutzkonzepten. Es geht aber auch um die Global Nachhaltigen Kommunen, das Bürger-Geo-Informationssystem des Landkreises und Öffentlichen Nahverkehr. Musik ist zu hören von der Big Band des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in Bad Dürkheim, der Musikschule Haßloch und der Band TriVine. An allen drei Tagen gibt es zudem Wissenswertes über den Marathon Deutsche Weinstraße, der alle zwei Jahre vom Landkreis veranstaltet und von TSV Bockenheim und TSG Grünstadt ausgerichtet wird und am Sonntag, 7. April 2024, wieder ansteht.

Der Pavillon der Metropolregion ist über den Nordeingang des Spinelliparks erreichbar. Weitere Infos rund um die Bundesgartenschau gibt es unter www.buga23.de.