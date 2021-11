„Ganz bescheiden“, so lautet das Fazit von Christine Michler, Vorsitzende des Gewerbevereins Bad Dürkheim, zum verkaufsoffenen Sonntag am ersten Advent. In der Innenstadt seien kaum Leute unterwegs gewesen, auch wenn es sich am späten Nachmittag etwas besserte. Dass „ganz wenig los“ war, sieht Michler der aktuellen Corona-Entwicklung geschuldet. Angesichts der neuen Virusmutation und der hohen Inzidenzen sei vielen nicht nach Shoppen zumute, weshalb man schon mit weniger Resonanz als sonst gerechnet hatte.

Nachdem bereits viele Weihnachtsmärkte in der Region abgesagt wurden, hatte sie eigentlich auch vermutet, dass der Dürkheimer Weihnachtsmarkt nicht stattfinden würde. Dann hätte es auch keinen verkaufsoffenen Sonntag gegeben. Die Vorweihnachtszeit sei allerdings gerade für die Einzelhändler eine wichtige Zeit, weshalb die geringe Resonanz natürlich schade sei. „Man rechnet ja fast täglich mit einem neuen Lockdown, daher sind wir über jeden Tag, den wir geöffnet haben, dankbar“, sagt Michler.