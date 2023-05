Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Sanierungsträger GmbH, eine Tochtergesellschaft der Stadt Freinsheim, will bezahlbaren Wohnraum anbieten. Mit diesem Ziel wurde der Bau von vier Häusern mit insgesamt 40 Wohnungen in der Erpolzheimer Straße gestartet. Doch die Bedingungen sind nicht einfach, wie Dieter Petry, einer der Geschäftsführer, beim Richtfest am Mittwoch berichtete.

In zwei Gebäuden entstehen 20 Wohnungen, die von der Investitions- und Strukturbank (ISB) Rheinland-Pfalz aus einem Programm für klimaeffizienten Wohnungsbau gefördert werden.