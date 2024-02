Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei der (W)Einkaufsnacht am Samstagabend leuchtete der Vollmond am Himmel, auch in der Dürkheimer Innenstadt strahlte es, doch hätten sich manche Besucher etwas mehr Kreativität und Abwechslung bei den Lichtelementen gewünscht.

Regelmäßigen Besuchern der (W)einkaufsnächte sind die Kegel in ständig wechselnden Farben in der Innenstadt bestens bekannt, denn sie sind jährlich zu sehen. Ebenso wie