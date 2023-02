Die (W)Einkaufsnacht lockt Besucher am Samstagabend mit hohen Leuchtelementen, Fantasiefiguren, einer Feuershow und Dutzenden geöffneten Läden in die Innenstadt. Seit 2020 findet die Veranstaltung erstmals wieder ohne Einschränkungen statt.

Zwar gab es auch im vergangenen Jahr eine (W)Einkaufsnacht, doch wegen Pandemie-Maßnahmen mit einigen Einschränkungen. 2023 wird es wie vor der Pandemie: Am Samstag, 25. Februar, 18 bis 22 Uhr, haben die Geschäfte der Bad Dürkheimer Innenstadt wieder geöffnet, Winzer bieten Weine an und es gibt ein üppiges Rahmenprogramm.

So werden auf dem Römer- und dem Stadtplatz sowie in den umliegenden Straßen bis zu zehn Meter hohe Leuchtelemente für optische Erlebnisse sorgen. Das Grünstadter Unternehmen „Planwerk Events“ lässt sich immer wieder neue Formen für seine leuchtenden Kunststoffgebilde einfallen. Nachdem man sich im vergangenen Jahr wegen des Ukraine-Krieges auf Gelb und Blau beschränkt hatte, wird es in diesem Jahr „wieder bunt“, verspricht Marcus Brill, Leiter des Fachbereichs Kultur und Tourismus der Stadtverwaltung, der die (W)Einkaufsnacht organisiert.

Für weitere farbliche Akzente sorgen Stelzenläufer. Wahrscheinlich sind sie als Schmetterlinge unterwegs, kündigt Brill an. Die filigranen Insekten fliegen zwar in der Realität, so echt möchten es die StelzenIäufer aber dann doch nicht darstellen. Da bei starkem Wind die Gefahr bestünde, dass dieser die Flügel der Schmetterlinge so stark in Bewegung bringt, dass sie abheben würden, werden sie in diesem Fall als bunte Fantasiegestalten ohne Flügel unterwegs sein.

Feuer und Licht bringt die Neustadter Feuerkünstlergruppe Inferno auf den Stadtplatz. Bereits in den vergangenen Jahren waren sie mit Jonglage, Feuerspucken und ähnlichem dabei. In diesem Jahr gebe es zusätzlich Darbietungen mit LED-Licht, so Brill. Auf dem Obermarkt spielt die Gruppe Afra TamTam afrikanische und südamerikanische Trommelmusik.

„Es machen ziemlich alle Geschäfte mit“, verspricht Christine Michler, Vorsitzende des Dürkheimer Gewerbevereins. 25 bis 30 der Geschäfte werden nicht nur geöffnet sein, hier gibt es außerdem Weinproben. Nach Angaben von Brill sind etwa zehn bis 15 Weingüter dabei, jedes der beteiligten Weingüter wird in zwei bis drei Geschäften seine Weine und Sekte zum Probieren ausschenken.

„Ausleuchten“ in der Cha Cha Bar

„Wenn in Bad Dürkheim etwas los ist, dann ist es voll“, weiß Michler. Sie ist sich daher sicher, dass das auch am Samstag so sein wird. Wenn das Wetter, wie angekündigt, etwas kühler werde, sei das gar nicht schlecht, denn „dann gehen die Leute in die Geschäfte und schauen sich nicht nur draußen die Lichter an“.

Auch ein Abstecher in das zur (W)einkaufsnacht geöffnete Stadtmuseum bietet sich an: Wer durch das Museum bummelt, kann Dürkheimer Persönlichkeiten aus der Vergangenheit begegnen. Sie werden dargestellt von Gästeführern in historischer Gewandung, die einiges über frühere Zeiten zu erzählen haben. Im Foyer der Stadtbücherei offeriert der Kiwanis-Club Kartoffelsuppe und Wein. „Ausleuchten“ ist ab 21.30 Uhr bei einer Party in der Cha Cha Bar angesagt.