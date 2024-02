Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit dem Bau einer Lagerhalle für das Weingut Am Nil im Gebiet „Am Steinacker“ in Kallstadt wird sich der Gemeinderat am Donnerstag wieder einmal beschäftigen (18.30 Uhr, Gemeinschaftshaus). Seit 2021 ist diese Lagerhalle Gegenstand zahlreicher Diskussionen. Sowohl das Weingut als auch die Gemeinde werden hier inzwischen von Anwälten beraten.

Die Bauabteilung der Kreisverwaltung hatte im Februar 2023 einer Bauvoranfrage des Weinguts zugestimmt. Diese enthielt zwei mögliche Varianten für den Bau der Lagerhalle. Zu einer