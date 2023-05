Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Katja Bauer übernimmt zum 1. Mai die Leitung der Polizeiinspektion Bad Dürkheim. Sie tritt die Nachfolge von Thomas Jung an, der nach Grünstadt wechselt. Was reizt sie an der Aufgabe an der Kurstadt? Und wie fällt das Fazit ihres Vorgängers nach fünf Jahren aus?

Für Katja Bauer ist die Stelle als Leiterin der Polizeiinspektion Bad Dürkheim eine „Wunschverwendung“ – so umschreiben Polizeibeamte ihren Traumjob. Nach zweieinhalb