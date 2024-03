Mehr Betrieb in der Dürkheimer Innenstadt: Dafür sei der Osterglockenmarkt der Startschuss, sagt Christine Michler, die Vorsitzende des Gewerbevereins. Am Sonntag, 17. März, ab 11 Uhr ist es wieder soweit. Zwei Stunden später öffnen die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag, um 18 Uhr ist Feierabend.

In diesem Jahr seien erstmals nach der Pandemie wieder so viele Stände für den Osterglockenmarkt angemeldet worden, dass das gesamte Stadtzentrum – einschließlich Kurgartenstraße –, ein Teilstück der Mannheimer Straße und der Ludwigsplatz einbezogen werden können, berichtet Ursula Rautenberg, für die Märkte zuständige Beisitzerin im Gewerbeverein.

Da Ostern dieses Mal sehr früh ist, gibt es noch jede Menge Frühlingsblumen. Deshalb sei es möglich, Osterglocken und andere Frühlingsblumen anzubieten, wie es sich für einen Osterglockenmarkt gehört, erklärt Rautenberg. So werde auf dem Obermarkt ein „riesengroßer Blumenstand“ stehen.

Geschmückte Innenstadt

Dank des frühen Termins sei es auch möglich, die Geschäfte und die Stadt mit Frühlingsblumen zu schmücken, freut sich Michler. Die Mitglieder des Gewerbevereins hätten in einer Sammelbestellung kleine Narzissentöpfe geordert, mit denen die Geschäfte dekoriert und die Kunden beschenkt werden können. Michler hofft, dass am Sonntag die Mandelbäume in voller Blüte stehen und das Wetter frühlingshaft ist.

Bei der Auswahl der Stände habe man sich wie immer um eine gute Mischung aus beliebten und neuen Anbietern bemüht, sagt Rautenberg. So dürften bei den Märkten des Gewerbevereins mehrere Aussteller aus dem Elsass nicht fehlen. Manche Besucher kämen eigens wegen dieser französischen Produkte zu den verkaufsoffenen Sonntagen. Die Elsässer böten unter anderem Käse, eine große Palette verschiedener Salamisorten und Patisserie an.

Unverzichtbar beim Osterglockenmarkt sei natürlich österliche Dekoration. Die werde in vielfältigen Varianten offeriert, sagt Rautenberg. Kinderkleidung, handgeflochtene Körbe, Schmuck sowie Keramik seien einige der weiteren Angebote des Osterglockenmarkts.

Kinderkarussell auf dem Römerplatz

„Wir haben dieses Mal relativ viele Essensstände“, führt Rautenberg weiter aus. Crêpes, Langos, Falafel, Wildbratwurst, Gegrilltes und belegte Baguettes sind einige Beispiele. Neu dabei sei ein Stand mit Cocktails. Auch Lebensmittel gehören ihr zufolge zum Sortiment des Osterglockenmarkts, wie etwa Obst, Gemüse und Trockenfrüchte. Mit dabei seien zudem die Grawler, die auf dem Obermarkt Eintopf servieren. Auf dem Stadtplatz schenken laut Rautenberg die Jungwinzer Wein aus. Für Kinder drehe auf dem Römerplatz ein Karussell seine Runden und es gebe große Luftballone.

Die Inhaber der Geschäfte „freuen sich darauf, dass jetzt wieder mehr Betrieb ist“, sagt Gewerbevereinsvorsitzende Michler. In den Bekleidungsgeschäften werde eine große Palette an Frühjahrsmode verkauft.