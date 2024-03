Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Wachenheim wird am 17. Mai am Rathaus die Regenbogenflagge gehisst. An diesem internationalen Tag gegen das Ausgrenzen sexueller Minderheiten möchte die Stadt damit klarmachen, dass sie alle Menschen willkommen heißt.

In vielen Staaten auf der Welt ist es noch immer gesetzlich verboten, lesbisch, schwul, bi-, trans- oder intersexuell zu sein. In einigen Ländern droht jenen Menschen sogar die Todesstrafe. Lange