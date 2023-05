Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So eine starke erste Hälfte wie gestern Nachmittag im Heimspiel der Abstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga sahen die Anhänger des SV Weisenheim am Sand in dieser Saison noch nicht. Die Begegnung gegen den 1. FC 08 Haßloch war bereits nach 27 Minuten quasi vorentschieden. Zu diesem Zeitpunkt führte der SVW bereits mit 4:0. Danach ließen die Gastgeber zwar etwas nach, durften sich am Ende aber über einen 4:1-Sieg freuen.

„Wir haben in den ersten 35 Minuten einfach klasse gespielt“, stellte Weisenheims Trainer Sebastian Dumont nach dem Abpfiff zufrieden fest. Vor dem Spiel hatten die Haßlocher