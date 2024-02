Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmittag versucht, in ein Wohnhaus im Dackenheimer Weg einzubrechen. Laut Polizei hebelten sie ein Fenster auf. Die Polizei vermutet, dass die Alarmanlage sie dann in die Flucht geschlagen hat. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Kriminalinspektion Neustadt unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de zu melden.