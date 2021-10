Eine Leichtverletzte und 7000 Euro Schaden: So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich nach Polizeiangaben am Mittwoch gegen 10 Uhr in der Weinstraße in Herxheim am Berg, in Höhe der Friedhofstraße, ereignet hat. Demnach waren drei Autos hintereinander in Fahrtrichtung Grünstadt unterwegs. Der erste Wagen bremste ab, um einem anderen Verkehrsteilnehmer das Einfahren in die Straße zu ermöglichen. Die ihm folgende Fahrerin des zweiten Wagens, eine 45-jährige Weisenheimerin, erkannte das, musste jedoch stark abbremsen. Der Fahrer des dritten Wagens, ein 20-jähriger Grünstadter, erkannte die Situation allerdings zu spät. Da er zudem nicht genügend Sicherheitsabstand gehalten hatte, fuhr ihr auf das zweite Auto auf. Daraufhin klagte dessen 45-jährige Fahrerin über Nackenschmerzen. Den Gesamtschaden an den beiden Pkw schätzt die Polizei auf 7000 Euro.