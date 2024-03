Der Gemeindeverband der Freien Wähler hat am Montag in Erpolzheim seine Kandidaten für den Verbandsgemeinderat aufgestellt. Die ersten vier Plätze – an erste Stelle setzten die Freien Wähler Matthias Weber aus Freinsheim – wurden doppelt belegt. Aktuell hat die FWG acht Sitze im Verbandsgemeinderat.

Seit einem Jahr gebe es eine Vakanz bei seinem Stellvertreterposten im Gemeindeverband, schickte der Verbandsvorsitzende und Spitzenkandidat Matthias Weber voraus. Man hoffe, bis zur Mitgliederversammlung im Mai jemanden zu finden. Weber erläuterte seine politische Zielrichtung: Auf längere Sicht sollten die Kitas aller Gemeinden in die Trägerschaft der VG kommen, unter anderem wegen des größeren Personalpools und anderer Synergieeffekte.

Wasserversorgung ein Schwerpunktthema

Unter den vorne stehenden Kandidaten ist David Saleschke ein Neuling, Er suche immer nach pragmatischen Lösungen für anstehende Probleme, stellte er sich vor. In das „Thema Wasser“ könne er sich einarbeiten. Arno Krauß, zweiter auf der Liste, erläuterte: Seine Aufgabe als Fraktionsvorsitzender sei es, die Freien Wähler nach innen und außen zu repräsentieren. Schwerpunkt seiner Interessen seien die Werke, Wasser und Abwasser. Krauß forderte, das Bestreben der Freien Wähler müsse es sein, dass man bei der Wasserversorgung autonom bleibe, sie also ganz in den Händen der Verbandsgemeinde belässt. Außerdem werde die FWG den Finger auf in ihren Augen unnötige Geldausgaben legen. Krauß will für die kommende Legislaturperiode nochmals für den Fraktionsvorsitz zur Verfügung stehen, dann aber aufhören. Die Felder Veranstaltungen, Landjugend, Kitas und Schulen will Sarah Bühler, Vierte der Liste, beackern helfen.

Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz bedankte sich bei den Freien Wählern für deren Unterstützung im Wahlkampf. Er sei froh, dass ein Teil der Verbandsgemeindeverwaltung inzwischen in die oberen Räume der VR-Bank umziehen konnte. Schulen und Kitas seien die Themen, mit denen sich der VG-Rat auch in der kommenden Legislaturperiode zu beschäftigen habe, meinte er. Bei der Ausrüstung der Feuerwehren sei man auf dem neuesten Stand. Bei den anstehenden Haushaltsberatungen werde auch das neue Feuerwehrgerätehaus in Erpolzheim ein Thema sein, so Oberholz, der meinte: Als Verbandsgemeinde müsse man dazu beitragen, dass den Ortsgemeinden finanziell Luft zum Atmen bleibe.

Die Liste

Matthias Weber (Freinsheim), Arno Krauß (Weisenheim am Sand), David Saleschke (Erpolzheim), Sarah Bühler (Kallstadt), Silke Bähr (Freinsheim), Klaus Mathis (Weisenheim a. S.), Frank Bühler (Erpolzheim), Achim King (Kallstadt), Christiane Kesselring (Weisenheim a. S.), Andreas Rehg (Erpolzheim), Anette Funk (Kallstadt), Rudolf Fischer (Weisenheim a. S.), Frank Kitsch (Erpolzheim), Uwe Wahl (Kallstadt), Sebastian Benz (Weisenheim a. S.), Frank Wiegand (Erpolzheim), Stefan Klein (Kallstadt), Romy Oberholz (Freinsheim), Edith Maurus (Weisenheim a. S.), Florian Wetzel (Erpolzheim), Werner Bühler (Kallstadt), Frédérique Lamur (Freinsheim), Jürgen Dietrich (Weisenheim a. S.), Wolfgang Eyer(Erpolzheim), Sandra Grieger (Kallstadt), Pia Höhnle (Freinsheim), Petra Hefele (Weisenheim a. S.), Kirsten Saleschke (Erpolzheim), Karl-Wilhelm Sauer (Kallstadt).