Am Mittwochmorgen gegen 9.45 Uhr ist ein unbekannter Autofahrer in der Dürkheimer Wasserhohl gegen einen grauen Honda gestoßen – und dann einfach weitergefahren. Es entstand nach Polizeiangaben ein Schaden an der hinteren linken Stoßstange und am Rücklicht. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630.