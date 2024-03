Zwischen 8 und 12 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am 1. März in der Ritter-von-Geißler-Straße in Weisenheim am Sand einen geparkten Mercedes beschädigt, teilte die Polizei am Montag mit. Als Ursache vermutet sie zu geringen Abstand beim Vorbeifahren. Der Schaden betrage 200 Euro. Sie bittet Zeugen um Hinweise auf den unfallflüchtigen Verursacher unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.