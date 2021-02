Sowohl in Weisenheim am Berg als auch in Weisenheim am Sand waren offenbar Vandalen unterwegs. Laut Polizei haben Unbekannte im Zeitraum von 15. Februar bis 22. Februar, 15 Uhr, in der Hauptstraße in Weisenheim am Berg das Eingangstor einer Werkstatt beschädigt. Die Täter verteilten eine bislang unbekannte Flüssigkeit über das Tor. Diese Flüssigkeit ließ die Farbe des Tores abplatzen. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von 200 Euro.

Zweiter Fall: Schaden von 100 Euro

In einem ähnlichen Fall haben Unbekannte im Zeitraum zwischen dem 16. und 17. Februar, 6.30 Uhr, in der Schulstraße in Weisenheim am Sand ein Hoftor beschmiert, diesmal mit einem Permanentmarker. Trotz einer Reinigung mit einem entsprechenden Mittel konnte die Beschriftung nicht rückstandslos entfernt werden. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von 100 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen

Falls weitere Anwohner Opfer einer Sachbeschädigung geworden sind oder Hinweise auf die Täter haben, dann sollen sie sich an die Polizei Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de melden.