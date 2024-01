Am 3. Spieltag der Kreisklasse A hat der TVF Gönnheim im Lokalderby beim favorisierten TV Ellerstadt II ein Unentschieden geschafft. In einem Spiel, das hin und her wog, hieß es am Ende 7:7.

Der Tabellenachte aus Gönnheim trat beim Tabellendritten Ellerstadt II ohne große Erwartung an und erkämpfte sich nach fast dreistündiger Spieldauer einen verdienten Auswärtspunkt. Gönnheim spielte mit Mannschaftsführer Andreas Pitz, Helmut Meinhardt, Stephan Mensch und als Ersatz für den nach einer Schulteroperation noch nicht einsatzfähigen Peter Stepp war Kurt Reiß mit von der Partie.

Zu Beginn gewann das Doppel 2, Pitz/Meinhardt, im 5.Satz, während sich Doppel 1, Mensch/Reiß, in drei Sätzen geschlagen geben mussten. Durch zwei Einzelsiege im vorderen Paarkreuz von Pitz und Meinhardt bauten die Gönnheimer die Führung auf 3:1 aus.

Im hinteren Paarkreuz gewann anschließend Mensch zum 4:2, und Pitz gewann das Spitzeneinzel gegen Norman Herzberger auch klar in drei Sätzen zum 5:3 für Gönnheim.

Nach dem Sieg von Reiß führte der TVG sogar mit 6:4, doch Ellerstadt gab sich nicht geschlagen und erkämpfte sich anschließend eine 7:6-Führung. Im letzten Einzel konnte Meinhardt aber den siebten Punkt für Gönnheim und somit das gerechte Unentschieden erzielen.