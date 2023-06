Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der TV Ellerstadt wird sein Vereinsheim in der Erpolzheimer Straße an den derzeitigen Pächter Panagiotis Panagiotidis verkaufen. Das hat die Mehrheit der Mitglieder bei einer außerordentlichen Versammlung am Montag beschlossen.

24 der 35 anwesenden Vereinsmitglieder waren für den Verkauf des 1969 erbauten Sportheims, sieben dagegen, drei enthielten sich, und eine Stimme war ungültig. Im Vereinsvorstand waren alle