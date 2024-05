Die Jugendfreizeitstätte Ernst Bloch lädt nach einer längeren Pause wieder zum Oggersheimer Jugendtag ein. Am Freitag, 17. Mai, 15 bis 20 Uhr, Hermann-Hesse-Straße 11, wird es entsprechend zahlreiche Angebote, Spiele und Workshops zum Reinschnuppern und Mitmachen geben. „Zu den diesjährigen Attraktionen gehören Schnupperworkshops in Thai-Boxen und HipHop-Dance, Bogenschießen, ein Tischtennis-Turnier und Torwandschießen“, teilen die Organisatoren mit. Zudem werden an Kreativstationen Armbänder geknüpft, Schlüsselanhänger selbst hergestellt und Leinwände mit Graffiti besprüht. Wer eine Pause braucht, kann in der sogenannten Chill-Out-Area einen (alkoholfreien) Cocktail genießen und sich mit Waffeln oder an der Hotdog-Station zu taschengeldfreundlichen Preisen stärken. „Wesentlich für das Gelingen der Veranstaltung ist es, die Aktivitäten kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung zur Verfügung zu stellen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Jugendlichen haben somit die freie Wahl, an Angeboten teilzunehmen, sich auszuprobieren und neue Erfahrungen zu sammeln. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit weiteren Einrichtungen der Jugendförderung, etwa der Straßensozialarbeit, der Jugendfreizeitstätte Melm und dem Abenteuerspielplatz. Weitere Infos unter Telefon 0621 504-2859 oder im Internet auf www.lu4u.de.