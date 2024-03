Ausverkaufter Turnerball, gelungene Wurstmarkt-Teilnahme und gefragte Sportangebote: Nach den entbehrungsreichen Corona-Jahren ist der TV Dürkheim vergangenes Jahr wieder durchgestartet. Das hoben die Vorstände bei der Mitgliederversammlung hervor, bei der sie zudem verdiente Mitstreiter ehrten.

Zum ersten Mal nach der Pandemie-Zwangspause habe im Januar 2023 wieder der Turnerball stattfinden können, erinnerte der Vorsitzende Christian Hennicke. Die Veranstaltung sei sogar ausverkauft gewesen. Passend zum 20. Jubiläum des Wurstmarkt-Ausschanks an Stand 19 in TVD-Händen habe das Wetter mitgespielt und der Verein einige Einnahmen erzielt. Als weiteren Höhepunkt nannte er das große Turnspektakel in der Turnhalle im Dezember mit circa 500 Gästen. Sein Stellvertreter Thomas Mühlbeier wies auf die abgeschlossene energetische Sanierung der TVD-Halle hin. Zudem seien an deren Außenseite noch Vereinslogos und LEDs angebracht worden, die diese nun beleuchteten. Er dankte der hauptamtlichen Büroangestellten Jutta Herold, die erfolgreich Zuschüsse für das Vorhaben beantragt habe, und TVD-Hausmeister Jürgen Weißmann für seinen Einsatz während der Umbauten. Finanzvorstand Antje Kasper zufolge erwirtschaftete der Verein vergangenes Jahr ein Plus von rund 19.000 Euro – der Erfolgsplan für 2024 sieht einen Gewinn von 5600 Euro vor.

Kassenprüfer Rigo Müller betonte, dass der zahlenmäßig größte Verein Bad Dürkheims mit mehr als 1300 Mitgliedern – davon mehr als 800 Aktive – mit Mitgliederverwaltung, Instandhalten der vereinseigenen Halle, Organisation von Veranstaltungen, Sportbetrieb mit mehr als 100 Übungsleitern und Helfern und der nötigen Finanzplanung den Arbeitsaufwand eines mittelständischen Unternehmens erfordere. Dennoch seien stets alle Unterlagen sauber sortiert und zu jeder Veranstaltung vollständig. Das sei trotz der hauptamtlichen Angestellten nur mit viel Zeitaufwand und Herzblut der ehrenamtlichen Vorstände möglich.

Bei den Neuwahlen des Vorstands und der Abteilungsleiter wurden nach Vereinsangaben alle Amtsinhaber wiedergewählt.

Ehrungen

Goldene Ehrennadel des Turngaus Rhein-Limburg: Helga Steiniger, bronzene Ehrennadel: Sabine Karst, Janina Eck, Ehrennadel des Deutschen Turnerbunds: Sousan Krüger, Thomas Mühlbeier, Ehrennadel des Pfälzer Turnerbunds: Alexandra Biehl, Dominik Eller, Susanne Varga, für 50 Jahre Mitgliedschaft: Hans Bergner, Christian Hennicke, Karin Kerkhof, Ulrike Langenbein, Jürgen Weiß, für 40 Jahre: Hannelore Dambach, Evi Ester, Elisabeth Kurz.