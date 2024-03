Am Sonntag gegen 14 Uhr ist laut Polizei in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim ein VW Golf bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden. Der bislang unbekannte Fahrer eines Toyota Yaris habe an einer Fahrbahnverengung nicht angehalten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe der 44-jährige Golf-Fahrer nach rechts ausweichen müssen und dabei den rechten Vorderreifen am Bordstein beschädigt. Der Toyota-Fahrer sei geflüchtet. Am VW entstand den Beamten zufolge ein Sachschaden von 150 Euro. Der Golf-Fahrer habe sofort die Polizei informiert und ihr das Kennzeichen des Toyota genannt, sodass sie an der Anschrift des Halters Ermittlungen aufgenommen habe, den Täter aber noch nicht feststellen konnte. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.