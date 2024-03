Einmal im Jahr wird der Wachenheimer Verbandsgemeinderat über Nebentätigkeiten und Ehrenämter des Bürgermeisters sowie über deren Vergütungen informiert – wenn diese Tätigkeiten im Bezug zum Hauptamt stehen. Fürs Jahr 2023 führt die Verwaltung bei Torsten Bechtel (CDU) eine Reihe von Mitgliedschaften aus – sei es die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der „Neue Energien Landkreis Bad Dürkheim GmbH“ oder der stellvertretende Vorsitz im Forstzweckverband Mittelhaardt.

Entschädigungen erhielt Bechtel 2023 bei folgenden Tätigkeiten: als Mitglied des Kreistags und verschiedenen Ausschüssen des Kreises (1400 Euro Sitzungsgeld plus Fahrtkosten), als stellvertretender Vertreter des Landkreises für die Verbandsversammlung des Verbands Region Rhein-Neckar (60 Euro Sitzungsgeld plus Fahrtkosten), als Ausschussmitglied beim Gemeinde- und Städtebund (35 Euro Sitzungsgeld plus Fahrtkosten), als Mitglied der Verbandsausschussversammlung der Friedelsheimer Gruppe (210 Euro). Dazu kommt seine Aufwandsentschädigung als Wachenheimer Stadtbürgermeister.