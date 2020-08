Immer noch erreichen uns viele kuriose, stimmungsvolle, farbenfrohe, lustige oder einfach schöne Bilder für unsere Aktion „Fotos für Freude“. Darum darf sie weitergehen. Schicken Sie uns Ihre Fotos an redduw@rheinpfalz.de. Auf dass wir uns in ungewöhnlichen Zeiten gemeinsam an angenehmen Anblicken erfreuen können.

Eine Mauereidechse beim Sonnenbad auf einem Kakteenblatt in Erpolzheim ist Reinhard Strozyk vor die Linse gekrochen. Foto: Strozyk/frei „Das Storchenpaar ließ sich am Freitagabend auf den Flutlichtmasten des TV Erpolzheim nieder, Ausschau haltend Richtung Bruchwiesen, wo sie sich später niedergelassen haben. Es waren zwei sehr große Exemplare, wie man sie selten bei uns sieht.“ Das Foto geschossen hat Frank Bühler, Erster Beigeordneter von Erpolzheim, geschickt hat es uns Ortsbürgermeister Alexander Bergner. Foto: Bühler/frei Die Brüder Christian und Max haben dieses Foto von der Milchstraße gemacht und würden sich freuen, es in der Zeitung zu sehen. Das lässt sich einrichten, bei so einem schönen Bild! Foto: privat/frei „Auch der Walter von der Waltershöhe in Gönnheim verhält sich vorschriftsmäßig", schreibt Günter Koritke. Foto: Koritke/frei „Die veränderliche Krabbenspinne in perfekter Tarnfarbe auf einer Mädchenaugen-Blüte in Wachenheim“, sendet uns Eckhard Hilgemann. Foto: Hilgemann/frei Foto 1 von 6