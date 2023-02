Zu einem schwungvollen Faschingstanz trafen sich die Paare des Tanzsportclubs (TSC) Weiß-Gold Weisenheim am Berg in der Schulsporthalle der Realschule plus. An dem alljährlichen Ereignis, das nach Corona erstmals wieder Mitte Februar stattfand, nahmen Tänzer der vier Leistungsgruppen Anfänger, Beginner, Fortgeschrittene und Könner teil. Tanztrainer Martin Stiewing leitete die Verkleideten zu Cha-Cha-Cha, Rumba, Samba, Langsamer Walzer, Jive und Squaredance an. Bevor der gesellige Abend mit einem Buffet endete, das die Tanzpaare selbst vorbereitet hatten, zeigte der Tanzsportverein „Social Dancing e.V.“ aus Bad Dürkheim Tanzvorführungen zu Musik aus den 1960ern bis heute. Und der Verein ist offen für neue Paare: Unter dem Motto „Tanzen, wenn nicht jetzt – wann dann?“ bietet der TSC einen Schnupperkurs für Beginner und Wiedereinsteiger an vier Samstagnachmittagen ab 11. März an. Weitere Informationen unter www.tsc-weiss-gold.de, Anmeldung an info@tsc-weiss-gold.de oder unter der Rufnummer 06353 1611.