Der SV Weisenheim ist Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga und belegt in der zehn Teams umfassenden Nord-Staffel derzeit den siebten Tabellenplatz. Das dürfte dem Leistungsvermögen der Mannschaft entsprechen. Wenn irgendwann die Saison fortgesetzt wird, kann es nur ein Ziel geben.

Die Saisonunterbrechung Ende Oktober war richtig, wie man an den aktuellen Zahlen zum Infektionsgeschehen ablesen kann. Das sieht Sebastian Dumont, der Trainer des Bezirksliga-Aufsteigers SV Weisenheim, genauso. Doch wenn man losgelöst davon nur die sportliche Situation beurteilt, dann kam die Pause für die Blau-Roten zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

„Der überzeugende 5:2-Sieg gegen die FG 08 Mutterstadt vor der Unterbrechung hätte uns sicher eine große Portion Selbstvertrauen gegeben, sodass wir in den letzten beiden Partien der Hinserie davon profitiert hätten“, glaubt Dumont. In diesen Begegnungen wären der SC Bobenheim-Roxheim und der ESV Ludwigshafen die Gegner gewesen. Der Letzte und Vorletzte der Liga. Die Chance, näher an Platz fünf heranzurücken, der sicher den Klassenverbleib bedeutet, wäre relativ groß gewesen.

Erstklassige Vorstellung gegen FG 08 Mutterstadt

„Gegen Mutterstadt hatten wir zum ersten Mal fast alle Akteure an Bord. Das hat man gemerkt“, erklärt Dumont. Es sei überhaupt ein klasse Bezirksligaspiel gewesen, zu dem auch die FG ihren Teil beigetragen habe. Ein Ausrufezeichen des SVW, ähnlich wie zuvor der 4:2-Erfolg gegen den als Spitzenreiter angereisten Ludwigshafener SC. Eine erstklassige Vorstellung der Weisenheimer, die zumindest in dem Spiel eine gute Chancenverwertung auszeichnete. „Das waren zwei tolle Siege, auch wegen der Deutlichkeit. Da hat man gesehen, was in der Mannschaft steckt“, freut sich Vorsitzender Uwe Koob.

Allerdings kam sonst nur noch ein Zähler hinzu, als es in der ersten Partie des SVW ein 1:1 gegen Mitaufsteiger und Topteam FV Freinsheim gab. Vier Spiele gingen verloren, wobei die Gründe dafür völlig unterschiedlich waren. Dreimal stand der Neuling auf verlorenem Posten. Im Nachbarschaftsduell bei Rot-Weiss Seebach streicht Dumont zwar die gute erste halbe Stunde heraus, aber danach war gegen einen wie entfesselt aufspielenden Gegner nichts zu holen. Am Ende hieß es 0:4. „Unter dem Strich waren wir chancenlos“, räumt Koob ein. Gegen den VfR Frankenthal ging Weisenheim zwar früh in Führung, aber dann trumpfte der Gast auf und siegte 5:2. „Da hat uns ein herausragender Gegner eine Lehrstunde erteilt“, konstatiert der Trainer.

Schlechteste Leistung gegen Maxdorf

Etwas aus der Wertung fällt die Partie beim BSC Oppau, als der SVW mit dem letzten Aufgebot antrat. Mit Patrick Raith, Adam Kolonko, Marcel Baumann und Tim Kraft kamen vier Akteure aus dem Reserveteam zum Einsatz. Die Rumpfmannschaft wehrte sich nach Kräften und unterlag „nur“ 1:3. Allerdings muss man zugeben, dass die Oppauer bei vielen Möglichkeiten unkonzentriert und fahrlässig zu Werke gingen. Hinzu kam eine großartige Leistung von Weisenheims Torhüter Marcel Bulla. Viel mehr als diese Niederlage schmerzt das 0:2 beim ASV Maxdorf. „Das war unsere schlechteste Leistung, die mit krassen individuellen Patzern gespickt war“, kritisiert Dumont. Koob wird noch ein bisschen deutlicher: „Ein Auftritt ohne Mumm, ohne Offensivdrang. Wir wollten das Spiel nur verwalten, der ASV weiß gar nicht, warum er gewonnen hat. Diese Niederlage ärgert mich richtig.“

Unter dem Strich zieht der Coach aber ein zufriedenstellendes Fazit: „Mit dem Auftreten und der Spielweise bin ich einverstanden. Besonders wenn man bedenkt, dass wir wieder mit Verletzungspech zu kämpfen hatten und viel Lehrgeld bezahlt haben.“ Das große Ziel bleibe der Klassenerhalt. Dumont ist überrascht, wie hart und körperbetont in der Liga gespielt wird. Zwei komplette Team hat er bereits eingesetzt. Immer in der Startformation standen nur Rainer Stork, mit vier Treffern einmal mehr der erfolgreichste Torschütze des SVW, Verteidiger Matthias „Harry“ Becker und Stürmer Mark Heisel. Neben den verletzt fehlenden Spielern fielen auch Patrick Böhm aus beruflichen Gründen und Patryk Zajac, der bei der Familie in Polen war, öfter aus.

Schwächen im Abschluss

Die Stärken des SVW liegen im spielerischen Bereich. „Wir sind in der Lage, uns genügend Chancen zu erarbeiten. Unsere Tore fallen nicht glücklich, sondern sind gut herausgespielt“, erläutert Dumont. Wille und Bereitschaft seinen erkennbar und trotz Höhen und Tiefen habe sich die Gruppe gefunden. Der Abschluss zählt eher zu den Schwächen der Weisenheimer. „Andere Mannschaften lassen weniger liegen“, moniert der Coach. Außerdem seien einige Akteure noch zu unerfahren. Zum Ende hin habe sich das Team besser gewehrt, wenn Partien einen etwas kampfbetonteren Anstrich bekamen.

Ein Kardinalproblem sei der fehlende Trainings- und Spielrhythmus. „Das begann in der Vorbereitung, als Niederkirchen, Mußbach und Heiligenstein Testspiele abgesagt haben“, blickt Dumont zurück. Deshalb habe seinem Team auch die Spielpraxis gefehlt. Hinzu kamen Verschiebungen von Punktspielen wegen Corona-Verdachtsfällen. Unter diesen Umständen sei der siebte Tabellenplatz absolut in Ordnung. „Wenn es eine sportliche Lösung gäbe, zumindest die Hauptrunde zu Ende zu spielen, wäre das super. Aber so richtig daran glauben, kann ich derzeit nicht“, verdeutlicht Dumont.

Einwurf: Es fehlt an Breite

Vor dem Saisonstart prognostizierte die RHEINPFALZ, dass Neuling SV Weisenheim nur ohne gravierende Ausfälle eine Chance hat, in der Liga zu bleiben. Dem Kader fehlt es an der Breite. Es gibt nicht ausreichend Bezirksliga-taugliche Akteure. An dieser Einschätzung hat sich nichts geändert. Wenn Trainer Sebastian Dumont auf seine Stammelf zurückgreifen kann, ist das Team wettbewerbsfähig und hat gute Chancen in der Liga zu bleiben. Fallen mehrere wichtige Kräfte aus, reicht es nicht.

Das größere Problem dürfte sein, dass in den nächsten Jahren keine Spieler von den eigenen A-Junioren hochgezogen werden können. Bis Eigengewächse diesen Sprung schaffen, wird es dauern. Der SVW hat in den vergangenen Spielzeiten immer wieder Nachwuchsspieler integriert, die sich prächtig entwickelt haben. Künftig wird der Club mehr denn je über den Tellerrand hinausblicken müssen, um eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen. Die Hoffnungen ruhen auf den Netzwerken von Dumont und Spielleiter Thomas Pasdziorek.