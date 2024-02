Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 17 Jahren treffen sich die Gönnheimer auf Initiative des Heimat- und Kulturvereins am 2. Februar an Lichtmess in der „Spinnstube“ zum Spinnen, Musizieren und zum „Austausch von Spinnereien“. Ein Besuch.

Ganz im Sinne des Zitats von Jean Jaurès „Tradition ist die Weitergabe des Feuers, nicht die Anbetung der Asche“ veranstaltet der Heimat und Kulturverein alljährlich eine