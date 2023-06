Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Freitag startet die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung in Berlin. Bad Dürkheim ist im Vorfeld Gastgeber für eine Special-Olympics-Delegation von den Philippinen. Am Montag sind Sportler, Trainer und Betreuer in der Kurstadt angekommen – müde, aber gut gelaunt.

Die Stimmung ist gelöst. Auf dem Campingplatz In den Almen sind Vertreter der Stadt und der Lebenshilfe sehr engagiert dabei, der Delegation ein entspanntes Ankommen zu ermöglichen.