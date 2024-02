Die FDP hat Katharina Bechtoldt auf Platz eins der Liste für die Wahl zum Seebacher Ortsbeirat im Juni gesetzt. Die 46-Jährige mit einem Optikergeschäft in der Innenstadt will sich für die Seebacher Gemeinschaft weiter einsetzen. Bei der Wahl zum Ortsvorsteher unterstützen die Liberalen einen Mann aus ihren Reihen: Günter Eymael kandidiert erneut – wie gehabt aber nicht unter der Flagge der FDP. Kreis-Vorsitzende Petra Dick-Walther sagte, es sei etwas Besonderes, dass jemand wie Eymael, der auch auf Landesebene als Staatssekretär tätig gewesen war, wieder „zu den Wurzeln“ zurückgekehrt sei. Der 72-Jährige ist seit 2016 Ortsvorsteher in Seebach und hat angekündigt, erneut zu kandieren – bisher gibt es noch keinen anderen Kandidaten.

Eymael sagte, im Seebacher Ortsbeirat gehe es nicht in erster Linie um Parteipolitik. Er wünschte sich dennoch ein zweites Mandat für die FDP, mit dem es 2019 nicht geklappt hatte. Jara Britzius, bisher einziges FDP-Mitglied im Seebacher Ortsbeirat, wolle aus privaten Gründen nicht mehr antreten, so Eymael.

Die Liste

Katharina Bechtoldt, Hans-Jochen Weidhaas, Saskia Gajek-Breier, Peter Walther, Stephanie Lappe, Matthias Kummer, Marcus Nachbauer

.