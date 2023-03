Gleich dreimal haben am Mittwoch Trickbetrüger versucht, ältere Menschen aus Bad Dürkheim und Gönnheim um ihre Ersparnisse zu bringen. Alle Schockanrufe scheiterten. Die Polizei gibt erneut Tipps – denn die Meldungen über die betrügerischen Anrufe nehmen weiter zu.

Die 69, 85 und 84 Jahre alten Personen wurden zwischen 13.45 und 14.30 Uhr angerufen. Die Anrufer gaben sich als Polizeibeamte aus und versuchten, das Vertrauen der Senioren zu gewinnen. In zwei Fällen haben sie vorgegaukelt, dass die Angehörigen der Senioren in einen tödlichen Verkehrsunfall involviert gewesen seien. Deshalb, so die Anrufer, sei eine Kaution in Höhe eines fünfstelligen Betrags erforderlich. In einem Fall wurde der Anruf beendet, bevor eine Forderung gestellt werden konnte.

Der Schwindel flog in allen Fällen auf und es kam zu keinem finanziellen Schaden. Die Polizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet mögliche Opfer eines Betrugsversuches, sich unter Telefon 06322 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Tipps der Polizei

Die Polizei rät bei verdächtigen Anrufen: „Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie die Nummer selbst“. Wenn möglich sollte für diesen Anruf auch ein anderes Telefon genutzt werden.

Möglich sei es aber auch, sich an die örtliche Polizei zu wenden. So sei es sinnvoll, die Nummer der Polizeibehörde griffbereit zu haben.

Niemals sollte man am Telefon Auskunft über persönliche und finanzielle Verhältnisse geben. Zudem empfiehlt die Polizei, sich von einem unbekannten Anrufer nicht unter Druck setzen zu lassen. „Geben Sie diesen Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie die Betrüger los. Das ist keinesfalls

unhöflich!“, rät die Polizei.

Auch abseits von Telefongesprächen rät die Polizei zur Vorsicht: „Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu.“ Wertsachen oder Geld sollten nicht an Fremde übergeben werden.

Infos

www.polizei-beratung.de