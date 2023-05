Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sarah Krebs bewirbt sich um die Krone der Pfälzischen Weinkönigin. Hoheitliche Erfahrung bringt die 24-Jährige schon mit, war sie doch von 2016 bis 2018 Weinprinzessin von Friedelsheim und Gönnheim.

Sarah Krebs kommt nicht nur aus einem Weingut, sie will es auch einmal weiterführen. Sie hat in Geisenheim Weinbau und Önologie studiert und macht gerade ein praktisches Jahr in einem Weingut