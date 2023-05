Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Rahmen des Festivals „Rheinischer Frühling“ in Trägerschaft eines grenzüberschreitenden Vereins gastierte das Kammerorchester „La Follia“ am Samstagabend in Weisenheim am Sand.

Ließe sich die Wetterlage durch fantastische Konzertklänge manipulieren, so hätte am Samstagabend der ersehnte Frühling – zumindest in Weisenheim am Sand –