Mit ihrem ungewohnten Crossover-Zugang zur ehrwürdigen Kammermusik in ihrem Programm „Bach – Berio – Beatles“ löste die Formation „Spark“ im vergangenen Jahr im Von-Busch-Hof wahre Beifallsstürme aus, jetzt kommt die 2007 gegründete und 2011 mit dem Echo-Klassik ausgezeichnete „klassische Band“, die übrigens seit einiger Zeit ihren offiziellen Sitz in der Pfalz, in St. Martin, hat, erneut als Gast des Vereins „Von-Busch-Hof konzertant“ nach Freinsheim und bringt am Samstag, 24. Februar, um 19 Uhr auch noch den gefeierten deutsch-rumänischen Countertenor Valer Sabadus mit. Das Konzert steht unter dem Titel „Closer to Paradise“ und wird als Musikereignis beschrieben, „das unter die Haut geht“. Dafür, dass dies kein leeres Versprechen ist, spricht auch das Programm, das von Antonio Vivaldi und Robert Schumann über Eric Satie und Kurt Weill bis zum italienischen Liedermacher Lucio Dalla und den Brachialrockern von „Rammstein“ reicht. Das Konzert ist laut Veranstalterangaben eigentlich ausverkauft. Aber durch Aufstellen einer zusätzlichen Stuhlreihe können aktuell noch einige weitere Tickets angeboten werden, bevor die Warteliste aktiviert wird. Karten (23,50/7 Euro) über www.vbh-konzertant.de.