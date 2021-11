Der Pianist Martin Helmchen, aktiv im Boston Symphony Orchestra und in Chicago, tritt am Samstag, 13. November, 18 Uhr, beim Verein Von-Busch-Hof Konzertant in Freinsheim auf. Bei dem Klavierabend gilt die 2G-Plus-Corona-Regel.

Für seine Einspielung aller Klavierkonzerte von Beethoven im Jahr 2020 war Pianist Helmchen mit dem Gramophone Classical Music Award ausgezeichnet worden. Seit 2010 ist Martin Helmchen Associate Professor für Kammermusik an der Kronberg Academy. In der laufenden Saison spielt er unter anderem mit dem Boston Symphony Orchestra, dem Chicago Symphony Orchestra und dem Orchestre de chambre de Paris.

Am Samstag kommt er nun in den Freinsheimer Von-Busch-Hof. Zur Aufführung kommen alle sechs Partiten von Bachs „Clavierübung Teil I“. Laut Verein ist es das erste Mal in der fast 20-jährigen Geschichte, dass dieses Programm gespielt wird

Zutritt auch für Getestete

Es gilt die 2G-Plus-Regel. Zutritt haben also Geimpfte und Genesene sowie wenige Nichtimmunisierte mit aktuellem Test. Karten gibt es auf der Internetseite des Vereins Von-Busch-Hof-Konzertant: www.vbh-k.de. Restkarten fürs Konzert ohne Sitzplatzreservierung sind eventuell an der Abendkasse erhältlich. Der Eintrittspreis beträgt 21 Euro für Erwachsene und sechs Euro für Schüler und Studenten. Einlass ist laut Verein eine Stunde vor Beginn des Konzertes.