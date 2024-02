Ein Unbekannter hat offenbar am frühen Montagmorgen in Bad Dürkheim die Reifen eines Hyundai Staria zerstochen und die Kennzeichen des Autos gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, sei der in der Mannheimer Straße abgestellte Wagen zwischen 2 und 6 Uhr beschädigt worden. Die Halterin bemerkte am Morgen die platten Reifen an der Fahrerseite. Womit die Reifen zerstochen wurden, sei noch unbekannt. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.