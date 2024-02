Kabarett zum Weltfrauentag und ein Frühlingskino – Christina Koterba-Göbel und Anna Kubicek, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Bad Dürkheim und Grünstadt/Verbandsgemeinde Leiningerland, haben ihr Jahresprogramm vorgelegt.

Los geht es am Montag, 4. März, von 19 bis 21 Uhr mit einer kostenlosen Online-Lesung zum Thema „Equal Care Day“ mit Teresa Bücker. Der Aktionstag will auf die unfaire Verteilung von Fürsorgearbeit aufmerksam machen Anmeldung per E-Mail an gleichstellungsbeauftragte@kreis-germersheim.de.

Zum Weltfrauentag am Freitag, 8. März, 19.30 Uhr, ist Claudia Stump mit ihrem Programm „Der Eva-Code“ im Von-Busch-Hof in Freinsheim zu erleben. Sie wirft einen Blick auf das Thema Emanzipation. „Der Eva-Code“ ist eine Mischung aus Kabarett, Theater, Gesang und Poesie, der Eintritt kostet zehn Euro. Um Anmeldung per E-Mail an gleichstellung@kreis-bad-duerkheim.de oder an anna.kubicek@gruenstadt.de wird gebeten, es gibt auch Karten an der Abendkasse. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Gleichstellungsbeauftragten mit der KVHS und der Freinsheimer Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen.

Am Samstag, 9. März, ist ein Workshop mit Heike Thompson zum Thema „Mit gestärktem Selbstbewusstsein zu mehr Souveränität, Sichtbarkeit und Entscheidungskraft“ geplant. Von 14 bis 18 Uhr geht es im Diffiné-Haus, Weinstraße Nord 1, in Kirchheim darum, die eigene Meinung klar und selbstbewusst zu vertreten. Der Workshop in Kooperation mit der KVHS kostet zehn Euro, Anmeldung online unter www.kvhs.de, per E-Mail an vhs@vg-l.de oder unter Telefon 06359 80014042.

Mit dem Equal Pay Day befasst sich am Donnerstag, 14. März, von 18 bis 19.30 Uhr eine kostenlose Online-Veranstaltung mit Helma Sick. Anmeldung per E-Mail an gleichstellung@kreis-bad-duerkheim.de.

Die nächste Lesung steht am Mittwoch, 20. März, 19 Uhr, auf dem Programm. Julia Brandner liest in der Stadtbücherei Grünstadt aus ihrem Buch „Das L in Frau steht für lustig“. Sie greift Alltagssituationen auf, in denen sich Frauen mit Sexismus oder Bodyshaming konfrontiert sehen. Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro.

„Dürkheimer Frauengeschichte(n)“

Bereits zum dritten Mal veranstalten die Gleichstellungsbeauftragten ihr „Frühlingskino“. Am Donnerstag, 21. März, ist ab 18.45 Uhr der Film „Eine Million Minuten“ in der Filmwelt in Grünstadt zu sehen. Anmeldung per E-Mail an gleichstellung@kreis-bad-duerkheim.de. Der Eintritt kostet, inklusive einem Glas Sekt, 12 Euro.

Weiter im Programm geht es am 25. April beim Girls Day/Boys Day. Mädchen können die Dürkheimer Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt kennenlernen und Fragen zum Thema Frauen in der Politik stellen. Jungen können Einblicke in die Arbeit als Erzieher in einer Kita oder in die Physiotherapieabteilung des Kreiskrankenhauses bekommen. Anmeldung per E-Mail an gleichstellung@kreis-bad-duerkheim.de oder an anna.kubicek@gruenstadt.de. Unter dem Motto „Auf der Spur der weiblichen Seite Bad Dürkheims“ geht es am Donnerstag, 27. Juni, zu einer Stadtführung „Dürkheimer Frauengeschichte(n)“. Der Eintritt ist frei, Anmeldung per E-Mail an gleichstellung@kreis-bad-duerkheim.de. Am Freitag, 11. Oktober, 19 Uhr, bittet die ehemalige Deutsche Weinkönigin Janina Huber im Dürkheimer Mehrgenerationenhaus zur Frauen-Weinprobe mit dem Titel „Starke Frauen – starke Weine“. Der Eintritt kostet 22 Euro, um Anmeldung per E-Mail an gleichstellung@kreis-bad-duerkheim.de wird gebeten. „Jetzt bin ich mal dran! Für Frauen, die etwas verändern wollen“ heißt ein Workshop am Samstag, 12. Oktober, von 10 bis 16 Uhr, der ebenfalls im Mehrgenerationenhaus ist. Referentin ist Susanne Gehle. Der Kurs kostet zehn Euro, um Anmeldung per E-Mail an gleichstellung@kreis-bad-duerkheim.de wird gebeten.

Der letzte Termin in diesem Jahr steht am Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und Kinder am Montag, 25. November, an. Ab 19 Uhr ist der kostenlose Vortrag „Wenn Worte wie Schläge sind – emotionale Gewalt in Partnerschaften“ in der Kreisverwaltung zu hören. Anmeldung per E-Mail an gleichstellung@kreis-bad-duerkheim.de.