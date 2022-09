Aus Sicht der Polizei verlief der Dürkheimer Wurstmarkt bislang „vergleichsweise ruhig“. Die Beamten führen das auf das regnerische und unbeständige Wetter zurück. Dennoch registrierte die Polizei 15 Körperverletzungen. In zwei Fällen handelte es sich um Gewalt in engen sozialen Beziehungen. In den anderen Fällen gab es nach zu viel Alkohol Streit, der in Beleidigungen, Faustschlägen und Tritten endete. Die Polizei sei bei einigen Streitigkeiten frühzeitig eingeschritten und habe weitere Auseinandersetzungen teilweise verhindern können, teilt die Inspektion mit. Die Polizei erteilte mehrere Platzverweise und nahm zwei Menschen in Gewahrsam. Die Polizei weiß außerdem von zehn Diebstählen: Neun Taschen und ein Fahrrad kamen abhanden. Die Beamten raten deshalb, Wertsachen nicht unbeaufsichtigt liegen zu lassen. Daneben wurden noch vier Beleidigungen registriert. Wer Opfer eines Diebstahls wurde oder etwas Verdächtiges beobachtet hat, kann sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim melden: Telefon 06322 9630.